पाकिस्तानी ड्रग तस्कर ला रहे थे 175 करोड़ की हेरोइन, पुलिस और कोस्टगार्ड ने 5 को धरा

नई दिल्ली। समुद्र के रास्ते से गुजरात में घुसने की कोशिश कर रहे पांच पाकिस्तानी ड्रग तस्करों को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि तस्करों से बरामद 35 किलोग्राम अवैध हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 175 करोड़ रुपये है।

पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान अनीस (30), इस्माइल मोहम्मद (50), अशरफ उस्मान (42), करीम अब्दुल्ला (37) और अबुबकर अशरफ सुमरा (55) के रूप में हुई है। ये सभी कराची स्थित बीट जजीरा के निवासी हैं।

एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा कि गुजरात पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) को खुफिया सूचना मिली थी कि हेरोइन की एक अवैध खेप गुजरात में तट के रास्ते तस्करी की जाने वाली है। अधिकारी ने कहा, "जानकारी से पता चला है कि खेप पाकिस्तान से मछली पकड़ने वाली नाव में भेजी जा रही थी।"

Gujarat ATS: We are committed to thwart attempts to smuggle narcotics in state&well prepared to face any challenge in front of coastal security of 1600 Km long coast.

In joint operation with Indian Coast Guard , caught 5 Pakistani nationals with Heroin worth Rs 175 Crore. pic.twitter.com/xb988SoxLo