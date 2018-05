नई दिल्ली। गुजरात के भावनगर में एक बड़ी दुर्घटना की जानकारी सामने आई है। यहां लोगों से भरा एक ट्रक नाले में जा गिरा। दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी का आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस व दमकल विभाग की टीम ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं।

Over 20 people dead after a truck they were travelling in fell into a drain in Gujarat's Bhavnagar pic.twitter.com/0SUi6HeRr0