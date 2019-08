गुजरात में भारी बारिश के चलते दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। गुजरात में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते हालात बद से बदतर है। मोरबी-कंडला बायपास के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। उमिया सर्किल के पास दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है।

गुजरात में बारिश से जनजीवन ठप

बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। भारी बारिश के चलते गुजरात में लोगों का बुरा हाल है। घरों से निकलने में भी दिक्कतें आ रही है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के 30 गेटों में 26 खोल दिए गए थे।

Gujarat: Eight persons dead after a compound Wall collapsed near Umiya Circle, Kandla Bypass in Morbi. pic.twitter.com/ez3Fvqeil4