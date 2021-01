गुजरातः सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री ने दिया बधाई संदेश

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की एक तस्वीर साझा कर यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि गुजरात के पूर्व सीएम और भाजपा नेता केशुभाई पटेल के निधन के बाद अध्यक्ष का पद खाली रह गया था।

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, 26 जनवरी को वे दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे

Prime Minister Narendra Modi becomes the president of Somnath Temple Trust, tweets Union Home Minister Amit Shah



