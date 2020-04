भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा कोरोना का जीनोम, दवाई बनाने में होगी आसानी

नई दिल्ली। कोरोना (Coronavirus) के प्रकोप को रोकने के लिए हर देश इसकी वैक्सीन की खोज में लगा हुआ है। ऐसे में भारतीय वैज्ञानिकिों को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के जीनोम (Genome) की खोज की है। इससे दवाई बनने में मदद मिलेगी। इसकी जानकारी गुजरात बायोटेक्नालॉजी रिसर्च सेंटर (Gujarat Biotechnology Research Centre, GBRC) की ओर से दी गई। इस पर सीएम विजय रूपाणी (Vijay Rupani) ने ट्वीट के जरिए वैज्ञानिकों को बधाई दी।

Gujarat is proud of scientists at Gujarat Biotechnology Research Centre (GBRC), the only State Govt laboratory in India that has reported COVID19 whole genome sequence which will be helpful in tracking origin, drug targets, vaccine & association with virulence.#IndiaFightsCorona