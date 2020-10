2021 में जून-जुलाई से फिर शुरू होगी हज, आवेदन की तारीख की घोषणा जल्द

नई दिल्ली। हज यात्रा 2021 ( Haj 2021 ) के लिए भारत सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है और सोमवार सुबह 11 बजे इस संबंध में एक वर्चुवल बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ मकसूद अहमद, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव पीके दास, सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉ. औसाफ सईद, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में अगले वर्ष होने वाले हज को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बैठक के बाद कहा कि महामादी के चलते हज 2021 राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय गाइडलाइंस पर निर्भर करेगा। हज जून-जुलाई 2021 के महीने में होना है, लेकिन कोरोना और इसके प्रभाव की पूर्ण समीक्षा के साथ ही सऊदी अरब एवं भारत सरकार के लोगों की सेहत सुरक्षा के मद्देनजर दिशानिर्देशों को प्राथमिकता से देखते हुए इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं, उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, "हज यात्रा 2021 के जून-जुलाई में होने की उम्मीद है। इसके लिए आवेदन की तारीखों की जल्द घोषणा होगी।"

हज कमेटी ऑफ इंडिया समेत अन्य भारतीय एजेंसियां हज 2021 के लिए आवेदन प्राप्त करने समेत अन्य तैयारियां जल्द ही शुरू करेंगी। एक बार सऊदी अरब सरकार की तरफ से हज 2021 के आयोजन के संबंध में फैसले ले लिया जाए, फिर इसके बाद आवेदन व अन्य प्रक्रियाओं पर औपचारिक घोषणा की जाएगी।

Union Minister @naqvimukhtar holds #Haj2021 review meeting.



Final decision regarding Haj 2021 will be taken in due course keeping in view necessary guidelines to be issued by Saudi Arabia Government and Government of India in view of Corona Pandemic pic.twitter.com/NKta8FqIrK