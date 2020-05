शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा: वो मुस्कुराती रही हर गम छुपाती रही, क्या आप इस खामोशी को सुन सकते हैं?

Martyred Colonel Ashutosh Sharma: गर्व से भरी हुई आंखों में नमी.. ह्रदय में करुण क्रंदन... जितना गम था, मन उतना ही गर्व से उन्मुक्त भी! उसके चेहरे पर तेज मानों आग के बाद जल उठे अंगारे। गम को सीने में दबाए रखी, लब पे मुस्कान सजाए रखी हे वीरांगना! तुम्हारा ये जज्बा और ये ताकत आंतकियों को छलनी करने के लिए काफी है अंदर तक..।

हाथों में तिरंगा और आंखों में आंसू लिए ये वीर नारी शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी पल्लवी शर्मा है। हंदवाड़ा एनकाउंटर ( Handwara Encounter ) के दौरान कर्नल आशुतोष शर्मा वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की पार्थिव देह मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गई।

जयपुर में पुरानी चुंगी के पास मोक्षधाम में सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वीरांगना पल्लवी शर्मा और उनके बड़े भाई पीयूष ने उन्हें मुखाग्नि दी।

जवानों ने शहीद वीरांगना पल्लवी को जब तिरंगा सौंपा तो उनके आंसू छलक पड़े, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने आप को संभाल लिया।

पति के खोने के गम के बीच उनकी शहादत का गर्व पल्लवी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। काफी देर पति के शव को निहारती रही। उनकी 7 साल की बेटी तमन्ना के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया।

बता दें कि हंदवाड़ा एनकाउंटर के दौरान कर्नल आशुतोष समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। कर्नल आशुतोष जम्मू-कश्मीर में कई मिशन का हिस्सा रहे।

