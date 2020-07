Haridwar: Multinational company में कोरोना विस्फोट, एक साथ 288 कर्मचारी COVId-19 पॉजिटिव

नई दिल्ली। पूरा देश कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) का दंश झेल रहा है। ज्यादातर इलाके इस महामारी ( COVId-19 ) की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर देश में लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है। इसके बावजूद यह वायरस काफी तेजी से फैलता जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड ( Coronavirus in Uttarakhand ) के हरिद्वार ( coronavirus in Haridwar ) में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां एक मल्टीनेशनल कंपनी ( Multinational company ) के 288 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव ( corona Positive ) पाए गए हैं। वहीं, 400 कर्मचारियों का कोरोना रिजल्ट आना बाकी है। इस खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं, आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया है।

'कंपनी में कोरोना धमाका'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरिद्वार में एक मल्टीनेशनल कंपनी ( coronavirus in Multinational company ) में कोरोना का धमाका हुआ है। एक साथ 288 कर्चचारी के कोरोना पॉजिटिव ( 288 Employee corona positive ) पाए जाने से हड़कंप मच गया है। वहीं, 400 कर्मचारी के रिपोर्ट का अभी इंतजारा है। माना जा रहा है कि आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला हो सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये सभी कर्मचारी अलग-अलग इलाकों में रहते थे। इतना ही नहीं सभी कर्मचारी आम लोगों के भी संपर्क में थे। लिहाजा, खतरा ज्यादा बढ़ गया है। सभी कर्मचारियों की हिस्ट्री डिटेल ( History Details ) निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने 168 लोगों की टीम को इन कर्मचारियों की कांटेक्‍ट हिस्ट्री और इनके संपर्क में आए लोगों की तलाश में लगाया है। वहीं, कंपनी के आस-पास के इलाके को पूरी तरह खाली करा दिया गया है। अगर, मामला ज्यादा बढ़ता है कि तो यकीनन उत्तराखंड सरकार ( Uttarakhand Government ) के लिए यह चिंता का विषय होगा।

उत्तराखंड में 4500 के पार कोरोना का आंकड़ा

गौरतलब है कि फिलहाल उत्तराखंड ( COVID 19 in Uttarakhand ) में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,515 है। इनमें 1347 एक्टिव केस हैं। जबकि, 3116 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, इस महामारी से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि, इस कोरोना विस्फोट पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन, मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकल प्रशासन एक्टिव हो गया है। यहां आपको बता दें कि रविवार को ही IMA ने कहा है कि देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन ( Community Transmission ) शुरू हो चुका है। IMA निदेशक का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर देश में स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि, यह वायरस अब शहरी इलाके से ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने लगा है।