शाहीन बाग प्रदर्शन के दाैरान भड़काऊ भाषण देने वाले हर्ष मंदर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जानें इनके बारे में

नई दिल्ली।

दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ( harsh Mandar hate Speech ) के खिलाफ हलफनामा दायर कर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में दायर हलफनामा में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून ( CAA Protest ) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हर्ष मंदर ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया है। भाजपा के तीन नेताओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर कार्रवाई की मांग काे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हर्ष मंदर खुद ही सवालों के घेरे में आ गए। हर्ष मंदर का विवादित विडियो ( Harsh Mandar Video ) सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकारते हुए उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष मंदर ने जवाब मांगा है।

कौन हैं हर्ष मंदर ( Who is Harsh Mandar )

हर्ष मंदर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं। हर्ष मंदर पूर्व आईएएस अधिकारी रहे है और अब सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके साथ ही यूपीए के समय लाए गए विवादास्पद कम्युनल वायलेंस बिल का मंदर को मुख्य आर्किटेक्ट भी कहा जाता है।

अब फ़ैसला संसद या SC में नहीं होगा। SC ने अयोध्या और कश्मीर के मामले में secularism की रक्षा नहीं की। इसलिए फ़ैसला अब सड़कों पर होगा।



This man Harsh Mander, who wrote the draconian CVB, is in HC to get FIRs against people for hate speech... And a judge gave him midnight hearing! pic.twitter.com/zrXYyBxfE3