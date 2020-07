देश में बढ़ते coronavirus पर स्वास्थ्य मंत्री Harshvardhan ने दी बड़ी राहत, Community Spread पर कही ये बात

नई दिल्ली। पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत भी इन दिनों कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) से जूझ रहा है। इस महामारी को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए 25 मार्च से देश में लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है। हालांकि, एक जुलाई से Unlcok 2 का आगाज हो चुका है। लेकिन, यह महामारी काफी तेजी से फैलता ही जा रहा है। इसी बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ( Doctor Harshvardhan ) ने COVID-19 को लेकर काफी राहत भरी खबर दी है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड ( Community Spread ) नहीं हुआ है। साथ ही भारत ( COVID-19 in India ) में प्रति 10 लाख पर 538 कोरोना के केस हैं।

Corona पर राहत भरी खबर

दरअसल, देश में कोरोना संक्रमितों ( coronavirus cases in India ) का आंकड़ा सात लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं, COVID-19 के मामले में भारत दुनिया ( coronavirus in World ) में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। लेकिन, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ( Doctor Harshvardhan on coronavirus ) ने कहा कि इस मामले पर ज्यादा चिंता जताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या ( Population Of India ) के हिसाब से अगर गौर किया जाए तो अभी देश में कोरोना वायरस ( COVID-19 ) उतना नहीं फैला है। स्वास्थ्य मंत्री (Central Health Minister Dr Harshvardhan ) ने कहा कि मीडिया में दिखाया जा रहा है कि भारत कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इसे सही तरीके से दिखाने की जरूरत है। आबादी के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में जहां कोरोना वायरस का औसत प्रति 10 लाख पर 1453 है। वहीं, भारत में यह 538 है।

अभी देश में कम्यूनिट ट्रांसमिशन नहीं- हर्षवर्धन

हर्षवर्धन ने कहा कि कई एक्सपर्ट ने बातचीत के दौरान कहा कि अभी भारत में कम्यूनिटी ट्रांसमिशन ( coronavirus community transmission ) नहीं है। हालांकि, यह जरूर कहा गया है कि कुछ जगहों पर ट्रांसमिशन रेट जरूर ज्यादा है। लेकिन, पूरे देश में अभी कम्यूनिटी स्प्रेड ( Community Spread ) नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से देश में तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। तकरीबन औसतन हर दिन 20 से 22 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं, पिछले 24 घंटे में तकरीबन 25 हजार कोरोना के नये केस सामने आए हैं। वहीं, 487 लोगों की मौत हुई है। आलम ये है कि अब तक देश में 7,67,296 लोग इस महामारी के शिकार हो चुके हैं। जबकि, 21,129 लोगों की अब तक मौत हुई है। वहीं, 4,76,377 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। जबकि, 2,69,789 केस अब भी एक्टिव हैं।