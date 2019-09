हरियाणाः 10 लाख किसानों को बड़ी राहत, सीएम ने की 4750 करोड़ ब्याज व जुर्माना माफी की घोषणा

भिवानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने सहकारी बैंकों के ऋणी किसानों के लिए एकमुश्त निपटान स्कीम के तहत ब्याज व जुर्माने की 4750 करोड़ रुपये राशि माफ करने की घोषणा की। इस घोषणा से प्रदेश के लगभग 10 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। इतना ही नहीं सीएम ने किसानों द्वारा सहकारी बैंकों से लिए गए मूल ऋण की अदायगी करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नंवबर 2019 कर दी है।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा जन आशीर्वाद यात्रा के 12वें दिन भिवानी के लोक निर्माण विश्राम गृह में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक सहकारी कृषि समितियों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास बैंक के ऋणी किसानों को इस घोषणा से सीधा लाभ मिलेगा।

सीएम खट्टर ने कहा कि जिन किसानों के खाते इन बैंकों द्वारा एनपीए (नॉन पर्फॉमिंग एकाउंट) घोषित कर दिए गए थे और किसान अपने ऋणों को नया नहीं करवा पा रहे थे, अब इस घोषणा के बाद किसान अपनी फसलों के ऋण खातों का चक्र बदलवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों को सिर्फ अपनी मूल ऋण राशि ही जमा करवानी होगी।

