हरियाणाः महेंद्रगढ़ में रैली से लौटते वक्त राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की रेवाड़ी में इमरजेंसी लैंडिंग

गुरुग्राम। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त प्रचार अभियान जोरों से जारी है। शुक्रवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कांग्रेस की रैली को संबोधित करने राहुल गांधी पहुंचे। हालांकि दिल्ली के लिए वापसी के दौरान अचानक उनके हेलीकॉप्टर को रेवाड़ी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके बाद राहुल गांधी को सड़क मार्ग के जरिये दिल्ली वापस आना पड़ा।

दरअसल, शुक्रवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की रैली प्रस्तावित थी। हालांकि किन्हीं कारणों के चलते सोनिया गांधी का रैली में आना रद्द हो गया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महेंद्रगढ़ पहुंचे।

Haryana: Congress leader Rahul Gandhi's chopper made an emergency landing in Rewari's KLP College today, due to bad weather while returning to Delhi from Mahendragarh after addressing an election rally. He later left for Delhi by road. pic.twitter.com/DMV3f2Xtuj