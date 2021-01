हरियाणा सरकार ने 15 जिलों में कल तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित करने के दिए आदेश

नई दिल्ली। हरियाणा सरकार ने किसानों के आंदोलन के मद्देनजर हिंसा को रोकने के उद्देश्य से राज्य के 15 जिलों में 31 जनवरी की शाम पांच बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित रखने के आदेश दिए हैं। इस दौरान वाॅयस काॅल सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा।

#UPDATE: Internet services except voice calls to remain suspended in Ambala, Yamuna Nagar, Kurukshetra, Karnal, Kaithal, Panipat, Hisar, Jind, Rohtak, Bhiwani, Charkhi Dadri, Fatehabad, Rewari, Sonipat,Palwal&Jhajjar till 5 pm tomorrow:Haryana Directorate of Info&Public Relations https://t.co/v8leLOKX5M