रिकॉर्ड तोड़ती कड़ाके की ठंड, हरियाणा के सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद

चंडीगढ़। इस बार ठंड का मौसम रिकॉर्ड ब्रेकिंग बन गया है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है और फिलहाल पारा उठता भी नजर नहीं आ रहा है। इसे लेकर हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों में आगामी 15 जनवरी तक अवकाश रखने का आदेश जारी कर दिया है।

ताजा जानकारी के मुताबिक रविवार को हरियाणा के स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक प्रदेश में चल रही कड़ाके की शीत लहर को देखते हुए सरकार ने 30 और 31 दिसंबर को हरियाणा के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है।

Directorate School Education, Haryana: Due to intense cold wave in the state, Govt has declared holiday on December 30 and 31 in all the schools in the state. All schools will reopen on January 16 after regular winter break from 1st to 15th January.