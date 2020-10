Haryana : निकिता के परिवार से मिले परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, न्याय का दिया भरोसा

नई दिल्ली। हरियाणा के बल्लभगढ़ क्षेत्र में मेधावी छात्रा निकिता तोमर ( Nikita Tomar ) की हत्या के बाद बुधवार को पीड़ित परिवार से हरियाणा के परिवहन मंत्र मूलचंद शर्मा ( Moolchand Sharma ) बल्लभगढ़ में मिले। परिवार को उन्होंने न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। उन्होंने इस मामले में निर्धारित समय सीमा में जांच का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि 2018 में दर्ज की गई शिकायत से ही इस मामले की जांच होगी।

