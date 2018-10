हाशिमपुरा कांडः लोअर कोर्ट से बरी सभी आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने माना दोषी, सभी को उम्र कैद

नई दिल्ली। मेरठ में 31 साल पहले हुए हाशिमपुरा कांड में दिल्ली हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सभी बरी 16 पीएसी जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने आरोपी 16 पीएसी जवानों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने दोबारा इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि 31 साल पहले यानि की मई 1987 में हुए इस मामले में 42 लोगों की हत्या कर दी गई थी।

1987 Hashimpura mass murders case: Delhi High Court sets aside the trial court judgement that had acquitted 16 Provincial Armed Constabulary (PAC) officials. Convicts all the accused, sentences them to life imprisonment pic.twitter.com/dk9xxcXF7L