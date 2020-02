निर्भया केसः दिल्ली कोर्ट ने चारों दोषियों को दिया 7 दिन का वक्त, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस ( Nirbhaya gangrape case ) में केंद्र सरकार की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि केंद्र ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। जल्द ही इस पर सुनवाई हो सकती है। इस फैसले ने भले ही चारों दोषियों को कुछ राहत दी हो क्योंकि इसके मुताबिक अब चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जाएगी, बल्कि एक साथ ही फांसी होगी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि हाईकोर्ट ने दोषियों को एक सप्‍ताह के अंदर सभी कानूनी विकल्‍प लेने का निर्देश दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक हफ्ते में सभी दोषी अपनी लीगल रेमिडीस ले लें। इसके बाद उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा।

दिल्ली चुनाव में प्रचार कर रही थी सपना चौधरी, अचानक हुआ कुछ ऐसा कि जानकर रह जाएंगे दंग

2012 Delhi gang-rape case: Delhi High Court observes that Delhi prison rules do not state that if mercy petition of one convict is pending, the execution of the other convicts can take place pic.twitter.com/4GFfoU9Mhe