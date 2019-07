केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को हाईकोर्ट का नोटिस, चुनाव के दौरान गलत जानकारी देने पर मांगा जवाब

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ( union minister Harshvardhan ) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता डॉ. हर्षवर्धन को दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने नोटिस जारी किया है। डॉ. हर्षवर्धन पर चुनावी एफिडेविट में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 24 सितंबर को की जाएगी।



बीजेपी नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ दायर की गई याचिका में कहा गया है कि डॉ. हर्षवर्धन ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक फ्लैट की कीमत अलग-अलग बताई है।

Delhi High Court seeks response of Union Health Minister Harsh Vardhan on a petition seeking to declare his election as void, alleging that he did not disclose true cost of a residential apartment purchased by his wife in Dwarka. Next date of hearing is September 24. (file pic) pic.twitter.com/Cj3yRhvKjx