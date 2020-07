स्वास्थ्य मंत्री Satyendra Jain का दावा, राजधानी में कोरोना वायरस का Community Transmission

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को दावा किया कि राजधानी में कोरोना वायरस का कम्यूनिटी ट्रांसमिशन है। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के कुल केस 1 लाख 26 हजार 323 हो चुके हैं।

बुधवार को दिल्ली सरकार द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक, "बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से 29 व्यक्तियों की मौत हुई है। दिल्ली में अभी तक कोरोना वायरस के चलते कुल 3,719 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस के 1,227 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं।"

इस बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि राजधानी में अब तक सामने आए कुल कोरोना वायरस पॉजिटिव केस में से 1 लाख 7 हजार 650 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 14 हजार 954 एक्टिव केस हैं। इन एक्टिव केस में से 7,966 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज उनके घरों पर ही किया जा रहा है। इस वक्त दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 693 पहुंच चुकी है।

Delhi government has decided to conduct sero surveillance every month. It will be done from the 1st till 5th of every month: Delhi Health Minister Satyendra Jain. #COVID19 pic.twitter.com/GwYoJyjTkm