स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, भारत में इस समय 95 फीसदी से ज्यादा रिकवरी रेट

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ देखने को मिल रही है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि देश में 15 करोड़ 55 लाख टेस्ट हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामले तीन लाख 40 हजार के करीब है और 94 लाख लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के अनुसार भारत में प्रति दस लाख पर मृत्यु 104 है, जबकि बीते सात दिनों में सिर्फ दो है। भारत में इस समय 95 फीसदी से ज्यादा रिकवरी रेट है। दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रतिदिन मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उनमें से सबसे ज्यादा बुरे हालात केरल और महाराष्ट्र के हैं।

So, we can't deny chances of an adverse event when #COVID19 vaccination begins. The countries where immunisation has already begun, especially in the UK, adverse events took place on the very first day. So, it is essential that states and UTs prepare for this too: Rajesh Bhushan https://t.co/lZHvnLknFs