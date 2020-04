पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12 लोगों की मौत, 328 नए मामले आए सामने- स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 328 नए मामले सामने आए हैं। वहीं हर दो घंटे में एक मरीज की मौत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने ये जानकारी दी है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय, गृहमंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस से अब तक 50 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1965 मरीजों में पाजिटिव केस पाए गए हैं। जबकि 151 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं।

1 दिन में मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा- स्वास्थ्य मंत्रालय

लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है। जो एक दिन में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। लव अग्रवाल ने बताया कि मरीजों में 50 लोग मेडिकल स्टॉफ भी शामिल हैं। इसमें डॉक्टर, नर्सें और स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल है।

ये भी पढ़ें: Coronavirus: ओडिशा में 650 बेड वाले दो कोविड-19 अस्पताल बनकर तैयार, मरीजों का होगा मुफ्त इलाज

"We've placed orders for more than 1.5cr PPEs&supply has started. PPEs also been sent to the States.Also placed orders for more than 1 Cr N95 masks," Jt Secy, Health Ministry on reports of Delhi's Hindu Rao hospital doctors resigning over demand for personal protection equipment pic.twitter.com/ZFTedWyBt6