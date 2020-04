लॉकडाउन बढ़ाने की मांग पर सरकार का गोल-मोल जवाब, सही समय का करें इंतजार

नई दिल्ली। देशभर में लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरस ( coronavirus in india ) के खतरे के बीच सरकार ने लॉकडाउन ( Lock Down ) को बढ़ाने को लेकर उठ रहे सवालों पर चुप्पी साध ली है। सरकार ने साफ कर दिया है समय आने पर इस पर फैसला लिया जाएगा। ये बात स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ( Health Ministry ) के संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल ( lav Agrawal ) ने एक सवाल के जवाब में कही।

दरअसल कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे खतरे के बीच चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की मांग की है।

इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक कोरोना वायरस के 4421 केस सामने आए हैं।

देश में कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति पर स्‍वास्‍थ्‍य और गृह मंत्रालय की संयुक्‍त कांफ्रेंस मंगलवार को हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल से जब देशभर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने की मुख्यमंत्रियों की मांग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने गोल-मोल जवाब दे डाला।

लव अग्रवाल ने साफ कहा कि सही समय आने का इंतजार करें। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना मरीज के लिए देश में कोविड अस्पताल के साथ ही हेल्प सेंटर भी बनाए जाएंगे।

लव अग्रवाल ने कहा कि ICMR के अध्ययन से पता चलता है कि COVID-19 मरीज 30 दिनों में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है, यदि वह लॉकडाउन, सामाजिक दूरी का पालन नहीं करता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सामने रखे तथ्य

4421 मरीज अब तक देशभर में कोरोना से संक्रमित

354 कोरोना के नए मरीज पिछले 24 घंटे में आए सामने

117 लोग कोरोना के चलते गंवा चुके अपनी जान

326 लोग अब तक अस्पताल से हो चुके डिस्चार्ज

2500 डिब्बो में बनाए गए 40 हजार आइसोलेशन बेड

अग्रवाल के मुताबिक भारतीय रेलवे ने 2,500 डिब्बों में 40,000 आइसोलेशन बेड तैयार किए हैं। वे प्रतिदिन 375 अलगाव बेड तैयार कर रहे हैं और यह देश भर में 133 स्थानों पर चल रहा है।



