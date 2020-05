तंबाकू खाने वालों के लिए सरकार की नई चेतावनी, पैकेट के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

नई दिल्ली।

coronavirus तंबाकू से होने वाले जानलेवा नुकसान से आगाह करने के लिए अब सिगरेट और गुटखे के पैकेट ( Tobacco Warning ) पर और भी डरावनी और भयावह चेतावनी प्रकाशित होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health & Family Welfare ) ने सोमवार को आदेश जारी किया है। जिसके तहत तंबाकू उत्पादों के पैक ( Tobacco Product ) पर स्वास्थ्य को लेकर नई चेतावनी दी गई है।

केंद्र सरकार ने जिस फोटो को छापने का आदेश दिया है वह पुरानी फोटो से और भी ज्यादा डरावनी है। आदेश में कहा गया है कि सितंबर 2020 को या उसके बाद निर्मित या आयातित या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पाद पर तस्वीर एक प्रकाशित होनी चाहिए। वहीं, 1 सितंबर 2021 को या उसके बाद निर्मित या आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पाद पर दूसरी तस्वीर प्रकाशित होनी चाहिए। नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

