लॉकडाउन का फायदाः कोरोना ग्रोथ में 40 फीसदी कमी, अब 3 की बजाय 6.2 दिन में दोगुना हो रहे मामले

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) के खतरे के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Central Health Ministry ) ने दावा किया है कि देश में कोरोना वायरस की ग्रोथ में 40 फीसदी की कमी आई है। इतना ही नहीं देश में 80 फीसदी कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो रहे हैं। दरअसल कोरोना से जंग के बीच ये सुकून देने वाली खबर है। जब पूरा देश लॉकडाउन ( Lockdown ) के जरिये इस महामारी से लड़ रहा है।

ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े काफी सुकून देने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने शुक्रवार को देश का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि अन्य बड़े देशों की तुलना में भारत में 80 प्रतिशत मरीज ठीक हो रहे हैं।

लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1007 नये मामले सामने आये और 23 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से मौत का आंकंड़ा 437 हुआ। जबकि 1749 मरीज अबतक ठीक हो चुके हैं।

संयुक्त सचिव ने कहा कि इतना ही नहीं पहले जहां देश में तीन दिन में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही थी वहीं अब ये 6.2 दिन में हो रहा है। यानी दोगुने समय में।

उन्होंने कहा कि हमें हर मोर्चे पर कोरोना से लड़ना है, कोशिश की जा रही है कि इसकी वैक्सीन जल्द से तैयार हो। हमारे लिए एक भी मौत चिंता का विषय है।

कोरोना के मामले दोगुने होने की दर पिछले 7 दिनों में कम हुई है। इस बीमारी से 13.06 फीसदी लोग रिकवर हुए हैं।

Before lockdown, doubling rate of #COVID19 cases was about 3 days, but according to data in the past 7 days, the doubling rate of cases now stands at 6.2 days. Doubling rate in 19 States, Union Territories are even lower than average doubling rate: Lav Aggrawal, Health Ministry pic.twitter.com/ycYpchvc2Z