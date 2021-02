स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स को 13 फरवरी से दूसरी खुराक दी जाएगी : स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस टीकाकरण का मंगलवार को 25 वां दिन है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 16 जनवरी से अब तक 63,10,194 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहली खुराक दी जा चुकी है। वहीं 13 फरवरी से दूसरी खुराक दी जानी है। कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या घटकर अब डेढ़ लाख से कम हो चुकी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के अनुसार अभी भी दो राज्य केरल और महाराष्ट्र में देश के कुल 71 फीसदी सक्रिय मामले हैं। केरल में 45 फीसदी सक्रिय मामले हैं, महाराष्ट्र में 25 फीसदी, कर्नाटक में चार फीसदी, तमिलनाडु में तीन फीसदी हैं।

63,10,194 beneficiaries including healthcare & frontline workers have been vaccinated with the first dose of COVID19 vaccine as of now. Administration of the second dose of vaccine will begin on Feb 13: Rajesh Bhushan, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/Qg1pOnxSfZ