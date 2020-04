आजादपुर मंडी में कोरोना से व्यापारी की मौत, दूसरे दिन भी उमड़ी लोगों की भारी भीड़

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में पूरे देश के अंदर लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा है। लॉकडाउन का दूसरा फेज 3 मई तक चलेगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली सरकार के एक फैसले पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल, दिल्ली सरकार ने आजादपुर मंडी को 24 घंटे खुले रहने का ऐलान किया था। मंगलवार से मंडी के अंदर और बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा ही नजारा बुधवार की सुबह भी देखने को मिला। मंडी के एंट्री गेट से लेकर कई किलोमीटर लंबा जाम जीटी करनाल रोड पर लग गया।

3 दिन से मंडी में उमड़ रही है भारी भीड़

दिल्ली सरकार के फैसले के बाद मंडी में ट्रक-टैंपो और सब्जी खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है और सिलसिला पिछले 2 दिनों से जारी है। गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें मंडी के अंदर और बाहर देखने को मिल रही हैं। लॉकडाउन की धज्जियां यहां धड़ल्ले से उड़ाई जा रही हैं। हैरानी वाली बात ये है कि मंडी के आसपास के कई इलाके कोरोना हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुके हैं।

Delhi: Traffic outside Azadpur Sabzi Mandi; the market has been allowed to remain open for 24 hours from 21st April. Movement of trucks allowed from 10 pm till 6 am; vegetables and fruits are being sold from 6 am till 10 pm. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/2XTkvt3Ve9