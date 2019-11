दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद सर्द हवाओं का दौर शुरू, इन इलाकों में गिरे ओले

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को हुई बारिश ने मौसम में एकदम से बदलाव ला दिया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई बारिश ने ठंड का एहसास और ज्यादा करा दिया है। बारिश के अलावा पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से भी आज तापमान में गिरावट आई है।

इन इलाकों में हुई बारिश

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह हुई बारिश के बावजूद आंशिक रूप से दिन में भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की बारिश होने की भी संभावना है। गुरुवार सुबह सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली के साथ-साथ नोएडा गाजियाबाद, मोदीनगर, हापुड़ और सोनीपत में बारिश हुई है। बताया जा रहा है कि सोनीपत में तो ओले पड़े हैं।

वहीं, पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश से पहले काले बादलों की वजह से अंधेरा छा गया, जिससे दृश्यता कम हो गई। इससे लोगों को सुबह भी गाड़ी की लाइट जलानी पड़ी। मोदीनगर, ग्रेटर नोएडा में भी बारिश की सूचना है।

Delhi: Dark clouds seen in the sky, in the area around Indian Institute of Technology (IIT) Delhi, as parts of the national capital received rainfall this morning. pic.twitter.com/J8CUSRYOeP