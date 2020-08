Weather Forecast: Mumbai में बारिश का कहर, सड़कों पर सैलाब, कई इलाके डूबे, यातायात ठप

मुंबई ( Heavy Rain in Mumbai ) में जोरदार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सड़कों से लेकर घरों तक पानी जमा हो गया। ट्रेनें (Train) फंस गई हैं, सड़कों पर पेड़ गिरे हैं। भारी बारिश ( Rainfall ) के कारण यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित है।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के साथ-साथ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ( Heavy Rain in Mumbai ) में बारिश का कहर भी जारी है। लगातार बारिश के कारण पूरा शहर पानी-पानी हो गया। सड़कों पर पानी लगा है। घरों के अंदर पानी पानी भर गया है। बस, ट्रेन, ऑटो-रिक्शा पर भी इसका असर पड़ा है। आलम ये है कि भारी बारिश ( Rainfall in Mumbai ) के कारण पूरा शहर प्रभावित हो गया है। वहीं, गुरुवार को भी शहर में तेज हवा के साथ-साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट ( Rain Alert in Mumbai ) किया गया है।

Mumabi में बारिश से जनजीवन बेहाल

गुरुवार सुबह से तेज बारिश नहीं है। लेकिन, हर तरफ पानी-पानी ही नजर आ रहा है। रेस्क्यू के लिए NDRF टीम को तैनात कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग (IMD) और BMC ने लोगों से अपील की है कि वह घरों से न निकलें, क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर है। कोई कहीं भी फंस सकता है। कोलाबा (Colaba ) इलाके में पिछले 12 घंटे में इतनी बारिश हुई है कि 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक ( Railway Track ) पर भी पानी जमा हो गया है, जिसके कारण दो ट्रेनें बीच में ही फंस गई। शहर के अलग-अलग हिस्सों में लोगों की मदद के लिए 16 NDRF टीम को तैनात किया गया है। वहीं, ट्रेन में फंसे 290 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया है।

सड़कों से लेकर घरों तक पानी

मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि मुंबई (Weather Forecast Mumbai) और उसके आस-पास इलाकों में काफी बारिश हुई है। ठाणे (Thane)-पालघर ( Palghar ) इलाके में 215.8 MM बारिश हो गई थी। वहीं, हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। कई जगहों पेड़ टूट गए, घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं, राहत-बचाव कार्य के लिए BMC, NDRF, रेलवे पुलिस (Railway Police) और मुंबई पुलिस (Mumbai Police) को तैनात किया गया है। वहीं, सड़कों पर जो पेड़ गिरे थे उन्हें हटाया जा रहा है। कई जगहों पर शॉर्ट सर्किट की भी शिकायत मिली है। कई जगहों पर दीवारें भी गिरी है। हालांकि, इसमें कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं, कई जगहों पर इतना पानी जमा हो गया है कि तालाबा जैसा नजारा दिख रहा है। सड़कों पर पानी लगने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप है। भारी बारिश (Heavy Rain) और तेज हवा के कारण कई जगहों पर मकान भी गिरे हैं। भारी बारिश के कारण शहर में अब भी चिंताजनकर स्थिति बनी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के सीएम उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) से इस मामले पर बातचीत भी की है और हरसंभव मदद का भरोसा भी दिया है। वहीं, सीएम ठाकरे ने अधिकारियों के साथ समीक्षा भी की। अधिकारियों को सतर्क और तैयार रहने के लिए कहा गया है। साथ ही लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है।