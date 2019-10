दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी के साथ भारी बारिश, उड़ानों को भी करना पड़ा रद्द

नई दिल्ली : गुरुवार की देर शाम अचानक दिल्ली-एनसीआर में अचानक से मौसम बदल गया। तेज आंधी-तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। अचानक आई आंधी और बारिश के कारण दुर्गा पूजा पंडालों में लोग इधर-उधर भागने लगे। दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज आंधी के साथ बारिश का असर देखा गया। नोएडा में हालांकि हल्की बारिश हुई है।

उड़ान हुई स्थगित

अचानक से आई बारिश इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में दिल्ली-एनसीआर के सड़कों पर पानी भर गया। दुर्गापूजा के कारण काफी लोग शहरों में निकले हुए थे। कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। इस बीच भारी बारिश के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्‌डे पर कुछ देर के लिए उड़ानों को भी स्थगित कर दिया गया। उड़ानों को रात 7:56 से 8:22 बजे तक रद्द कर दिया गया था।

Delhi: Rain lashes parts of the city; visuals from Moti Bagh. pic.twitter.com/Fnk2qnbWFA