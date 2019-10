2 घंटे की मूसलाधार बारिश से कर्नाटक हुआ लबालब, सोमवार को भी बारिश की हुई भविष्यवाणी

नई दिल्ली। उत्तर-भारत के लगभग सभी राज्यों से मॉनसून की विदाई लगभग हो चुकी है, लेकिन दक्षिण भारत में बिन मौसम की बारिश अभी भी लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। रविवार को कर्नाटक में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। इसकी वजह से लोगों को जाम से भी जूझना पड़ा। कर्नाटक के कई इलाकों में रविवार को 2 घंटे लगातार बारिश हुई।

इन इलाकों में सोमवार को भी बारिश की संभावना

मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी के मुताबिक, सोमवार को भी इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की मानें तो उत्तर आंतरिक के बंगालकोट, बेलगाम, बीदर, धारवाड़, गडग, हावेरी, कलबुर्गी, विजयपुरा जिलों के अलग-अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर आंतरिक कर्नाटक के ऊपर अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट

इससे पहले भी मौसम विभाग की तरफ से शुक्रवार को भी तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में भारी बरिश की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद मछुआरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया था। कुछ दिनों के लिए उन्हें एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, देशभर में मौसम का मिजाज बदलने से सर्दी के दस्तक हो रही है। पुरुवा हवा चलन के कारण मौसम में लगभग बदलाव आ गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पूर्वांचल में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं की वजह से बादलों में बदलाव हो रहे हैं।

Kerala: All schools in Kochi are closed today, following heavy rainfall in the city. An orange alert has already been issued for the next two days. pic.twitter.com/TjM5GIp0Fr