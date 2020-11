नई दिल्ली। घाटी में आतंकी गतिविधियां दोबारा से सिर उठाने लगी हैं। जम्मू—कश्मीर के पुंछ क्षेत्र के एएसपी रमेश कुमार अंगरल के बताया कि सोमवार को किरनी क्षेत्र से कई हथियार जब्त किए गए। इनमें गोला बारूद, चार एके-56 राइफलें, मैगजीन, 141 जिंदा राउंड की गोली, यूबीजीएल व अन्य सामान बरामद किया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इन हथियारों का संबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य घाटी में आतंकवाद को फैलाना है।

