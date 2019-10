पूंछ में आर्मी का हेलिकॉप्टर क्रैश, ले.जनरल रणबीर सिंह थे सवार

नई दिल्ली। देश के दो राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। घाटी में फिर बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह को ले जा रहा सेना का हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।

अधिकारियों ने बताया है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल सूचना नहीं है।

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार देश में बड़े हमले की फिराक में है।

