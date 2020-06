Corona के इलाज के लिए Hetero ने तैयार की 20 हजार Covifor, एक शीशी की कीमत 5400 रुपए

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) की चपेट में है। देश में कोरोना संक्रमितों ( COVID-19 ) का आंकड़ा चार लाख के पार पहुंच चुका है। इसी बीच हैदराबाद ( Hyderabad ) बेस्ड दवा कंपनी हेटोरो हेल्थकेयर ( Hetero Labs ) ने कोरोना के इलाज के लिए एंटीवायरल ( Antiviral ) दवा कोविफोर ( Covifor ) की 20 हजार शीशियां तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि ये दवा अब डिलीवरी के लिए तैयार है। वहीं, कंपनी ने एक शीशी की कीमत 5400 रुपए रखी है।

दो लॉट में होगी सप्लाई

हेटेरो हेल्थकेयर ( Hetero Healthcare ) ने अपने एक बयान में कहा कि 10,000 शीशियों की दो लॉट डिलीवर करने के लिए तैयार है। कंपनी का कहना है कि पहला लॉट दिल्ली ( COVID-19 In Delhi ), गुजरात (coronavirus in Gujarat), मुंबई (corona in Mumbai), हैदराबाद (Coronavirus in Hyderabad), तमिलनाडु (coronavirus in Tamilnadu) और महाराष्ट्र (coronavirus in Maharashtra) के अन्य हिस्सों में तुरंत भेजा जाएगा। जबकि, दूसरा लॉट अगले हफ्ते इंदौर ( Indore ), भोपाल ( Bhopal ), लखनऊ ( Lucknow ), पटना (Patna), भुवनेश्वर, रांची, विजयवाड़ा, कोचीन, गोवा, त्रिवेन्द्रम , पटना, कोलाकाता में भेजा जाएगा। कंपनी का कहना है कि एक शीशी की की अधिकतम खुदरा मूल्य 5400 रुपए है। फार्मा कंपनी सिप्ला (Cipla) ने कहा कि रेमेडिसिवरी की जेनरिक वर्जन की कीमत 5,000 रुपए प्रति शीशी से कम होगी। कंपनी का दावा है कि दवा अगले 8 से 10 दिनों में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी।

DCGI से मिली अनुमति

हेटेरो हेल्थकेयर के एमडी एम श्रीनिवास रेड्डी का कहना है कि कंपनी सरकारी और चिकित्सा समुदाय के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि देश भर में सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 'कोविफर' जल्दी उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि Covifor रेमेडिसविर का पहला जेनेरिक ब्रांड है, जो वयस्कों और बच्चों में COVID -19 रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। फिलहाल, ये दवा 100 एमजी की शीशी के रूप में उपलब्ध होगी, जिसे इंजेकशन के जरिए लिया जा सकेगा। हेटेरो ने रविवार को अपने एक बयान में कहा था कि कंपनी को DCGI से रेमडेसिवीर के विनिर्माण और मार्केटिंग की अनुमति मिल गई है।