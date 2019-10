चंडीगढ़ में जला देश का सबसे ऊंचा रावण, 300 बाउंसर सुरक्षा में रहे तैनात

चंडीगढ़। देश में मंगलवार को दशहरा त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान चंडीगढ़ में 221 फुट का रावण का सबसे ऊंचा पुतला जलाया गया। देश में रावण के इस सबसे ऊंचे पुतले को बनाने पर 50 लाख रुपये की लागत आई। यह पुतला धानास के बाहरी हिस्से में खड़ा किया गया था।

देश का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर का नाम तेजिंदर चौहान है। उन्होंने कहा कि इस पुतले में पर्यावरण के अनुकूल पटाखे लगाए गए थे। इस पुतले का वजन 7000 किलोग्राम था। इसे 40 लोगों की टीम ने मिलकर छह महीने में बनाया।

