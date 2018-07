हिमाचल के मंडी में पहाड़ दरकने से हड़कंप, बारिश ने बिगाड़े हालात

नई दिल्ली। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश ने हालात असामान्य कर दिए हैं। यह भारी बारिश का ही नतीजा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं में इजाफा हो गया है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूस्खलन का मामला सामने आया है। यहां एक पहाड़ खिसकर कर नेरचौक-जहू मुख्य मार्ग पर आ गिरा। मुख्य मार्ग पर गिरे मलबे के कारण रात भर यातायात बंद रहा, जिसके कारण सड़क पर दोनों और वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं हादसे की खबर के बाद मौके पर पहुंची सरकारी मदद ने राहत कार्य शुरू किया।

Himachal Pradesh: Nerchowk-Jahu main road has been blocked following a landslide near Sarkaghat's Khalka in Mandi, triggered due to heavy rainfall last night. The road is being cleared now. pic.twitter.com/xt65jvazjd