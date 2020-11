श्रीनगर। पुलिस और सीआरपीएफ जवानों (Police and CRPF) का श्रीनगर (Srinagar) में ऑपरेशन जारी है। यह जानकारी रविवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दी है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें बीती रात श्रीनगर के एक घर में आतंकी (Terrorist) के मौजूद होने की खबर मिली थी।

We got info last night about a terrorist present at a house in Srinagar.Operation was launched & during encounter today, he was killed. We're 95% certain that he's Hizbul Mujahideen Chief Commander. One suspect arrested. It's a great achievement of our security forces: Kashmir IG pic.twitter.com/3E7DF9ErX2