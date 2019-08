गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले- CRPC और IPC में बदलाव की जरूरत

नई दिल्ली। देश में मोदी सरकार 2.0 की शुरुआत होने के बाद ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद गृह मंत्रालय अब CRPC और IPC में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। बीपीआरएंडडी ( BPR&D ) के 49वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात के संकेत दिए हैं।

HM Amit Shah at foundation day celebrations of Bureau of Police Research&Development, in Delhi: This isn't era of 3rd degree, we need to use scientific methods for investigation. I told PM to think about National Modus Operandi Bureau to study methods of crime&criminal mentality. pic.twitter.com/w0Km8nRVDj