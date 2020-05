अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, गृह मंत्रालय ने अटकलों पर लगाया विराम

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते देश भर में लॉकडाउन (Lockdown) है। पिछले दो महीने से दफ्तर और स्कूल-कॉलेज (Schools) बंद हैं। ऐसे में जुलाई से शिक्षण संस्थानों के खोलने की बात सामने आ रही थी। बताया जा रहा था कि कुछ नियमों में बदलाव करके और सावधानी के साथ दोबारा स्कूल खोले जा सकते हैं। हालांकि गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने इस पर बयान जारी करते हुए सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन के दौरान स्कूल नहीं खोले जाएंगे।

दरअसल, मीडिया में कुछ खबरें सामने आ रही थीं जिनमें स्कूल-कॉलेजों को दोबरा खोले जाने पर विचार हो रहा था। गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर सेस बयान जारी करके सभी बातों को नकार दिया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है. देशभर में सभी शैक्षणिक संस्थान खोलने पर अभी भी रोक है।’ मंत्रालय की ओर से मंगलवार रात को बताया गया कि स्कूल और कॉलेज (School and College) खोलने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

#FactCheck

Claim: MHA permits all States to open schools.



Fact: No such decision taken by MHA. All Educational institutions are still prohibited to open, throughout the country.#FakeNewsAlert#COVID19#IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/mSWfIDWwNs