गृह मंत्रालय ने निर्भया कांड के आरोपियों की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी

नई दिल्ली। हैदराबाद में महिला डॉक्टर का गैंगरेप और हत्या करने वाले आरोपियों को सजा मिल गई है। हैदराबाद पुलिस ने तड़के 3 बजे चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर मार गिराया। इस बीच खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय ने निर्भया रेप कांड में आरोपियों की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेज दिया है।

Ministry of Home Affairs sends file of mercy plea of 2012 gang rape convict Vinay Sharma to president Ram Nath Kovind, recommends rejection of mercy plea. pic.twitter.com/x3s4jzT0Xa