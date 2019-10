नजरबंद फारूक और उमर से आज मिलेंगे उनके पार्टी के नेता, जानिए सुबह की 5 बड़ी खबरें

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, नजरबंद फारूक और उमर से आज मिलेंगे उनके पार्टी के नेता, PMC बैंक स्कैम की जांच में 21049 खाते पाएं गए फर्जी,अंतरिक्ष में इतिहास रचेगीं दो महिलाआएं और India vs South Africa टेस्ट मैंच का आज पांचवा दिन ऐसी तमाम छोटी बड़ी ख़बरों के लिए रोज सुबह 11 बजे और रात 9 बजे देखिए News of The Hour।