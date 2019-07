हौज काजी विवाद: विजय गोयल-एमस सिरसा के खिलाफ शिकायत, नाबालिग समेत 9 गिरफ्तार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हौज काजी विवाद ( Houz Qazi Temple case ) में नया मोड आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार के मंत्री Imran Hussain पर वारदात में शामिल होने की बात कही थी। इसके बाद इमरान ने केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिरसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मंदिर विवाद में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।

इमरान हुसैन पर बीजेपी ने लगाया था आरोप

दरअसल, विजय गोयल ने कहा था कि हौज काजी में आम आदमी पार्टी के लोगों का हाथ है। गोयल ने कहा कि स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया है कि केजरीवाल सरकार में मंत्री इमरान हुसैन ने रात को आकर इस झगड़े को तूल दिया था। जिसके बाद मामूली सी घटना ने सांप्रदायिक रुप ले लिया।

Delhi Minister Imran Hussain has filed a complaint against Union Minister Vijay Goel and Akali Dal MLA Manjinder Sirsa for alleging that Hussain was present when the temple was vandalized in #ChandniChowk (file pic) pic.twitter.com/vxPbS3620o

हुसैन के दोनों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

इमरान हुसैन ने केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और विधायक मनजिंदर सिरसा के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (1) (सी), 153 के तहत कार्रवाई की मांग की है। सिरसा ने कहा था कि जब भीड़ मंदिर तोड़ रही थी, तब हुसैन भी उन्हीं लोगों के साथ थे।

पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार

दूसरी ओर दिल्ली पुलिस हौज काजी मामले में 4 नाबालिग समेत 9 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस सभी संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। पिछले दो दिन से इलाके में लगातार चौकसी भी बरती जा रही है।

Delhi: Nine people, including 4 juveniles, have been arrested in connection with #HauzQazi incident in which a temple was vandalised on June 30. The age of one accused is being verified.