India में Coronavirus ने जानें कैसे पकड़ी रफ्तार, पहले 1 लाख केस 110 दिन में आए

नई दिल्ली। पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बने कोरोना वायरस ( coronavirus Outbreak ) ने भारत में आज से ठीक 6 महीने पहले दस्तक दी थी। 30 जनवरी को देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) का पहला केस सामने आया था। हालांकि उस समय किसी को इसका भान तक भी नहीं था कि भविष्य में यह इतनी गंभीर बिमारी के रूप में बनकर उभरेगी। यहां तक कि सरकार को भी शायद इस बात की जानकारी नहीं रही होगी। यही नहीं फरवरी में भी कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन मार्च आते-आते कोरोना ( Coronavirus Crisis ) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार को देशभर में लॉकडाउन ( Lockdown ) जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा। लॉकडाउन ( Lockdown in India ) लागू किए जाने के दिन देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) के 600 केस दर्ज किए गए थे, जबकि 12 लोगों की मौत हो चुकी थी।

अब जबकि लॉकडाउन के बाद देश में अनलॉक-3 (Unlock-3) लागू किया गया है तो देश में प्रतिदिन 50 हजार केस सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस भारत ( Coronavirus in India ) में अब तक अब तक 35 हजार लोगों की जान ले चुका है। कोरोना से हर हफ्ते से तकरीबन 700 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से जा रही है। 30 जनवरी को केरल में कोरोना के आए पहले केस के बाद 6 महीनों के बाद भारत में कोविड-19 के 16 लाख से ज्यादा केस हैं। इस बीच कोरोना वायरस की स्पीड को समझने का इस तरह से ही समझा जा सकता है।

भारत में 30 जनवरी को कोरोना के पहले केस के बाद भी यह संख्या एक लाख तक पहुंचने में 110 दिन लग गए। देश में दो जून को एक लाखवां केस रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अगले 14 दिन के भीतर ही कोरोना केसों की संख्या दो लाख से आगे निकल गई। कोरोना के पहले केस के 149वें दिन 26 जून को भारत में कोविड-19 के 5 लाख केस पूरे हुए। इसका मतलब देश में कोरोना के पांच लाख केस होने में 5 महीने लगे।

एक रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून तक भारत में कोरोना वायरस के पांच लाख केस थे। लेकिन 26 जून से 16 जुलाई तक देश में कोरोना के केस बढ़कर 5 लाख से 10 लाख तक पहुंच गए। जिससे साफ होता है कि भात में 20 दिन के अंदर ही कोरोना वायरस के 5 लाख नए केस रिकॉर्ड किए गए।