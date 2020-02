मेलानिया ट्रंप से पहले अमरीका की कितनी फर्स्ट लेडी आ चुकी हैं हिंदुस्तान

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) की पहली आधिकारिक भारत यात्रा ने ऐसे कई सवालों को जन्म दे दिया है, जिनका जवाब लोग चाहते हैं। ऐसा ही एक प्रमुख सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी और अमरीका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ( Melania Trump ) से पहले अमरीका की कितनी फर्स्ट लेडी ( US First Lady ) हिंदुस्तान आ चुकी हैं। चलिए आपको बताते हैं कि अब तक भारत में कितने अमरीकी राष्ट्रपति की पत्नियां या तो अकेले या फिर राष्ट्रपति के साथ आ चुकी हैं।

.@POTUS and I were honored to have our guests join us to hear the annual #SOTU address last week. People everywhere can take inspiration from their optimism, strength and courage. pic.twitter.com/FmZRt1zT9C — Melania Trump (@FLOTUS) February 11, 2020

जैकलिन कैनेडी ( jacqueline kennedy )



भारत में अमरीका की फर्स्ट लेडी के दौरे की शुरुआत जैकलिन कैनेडी के साथ हुई। जैकलिन ने वर्ष 1962 में अपने पति राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बिना भारत में कई दिन बिताए। जैैकलिन इस दौरान अपनी बहन ली रेडज़विल के साथ भारत आईं थीं।

Mrs. Gandhi along with Prime Minister of India Jawaharlal Nehru,President John F. Kennedy, First Lady Jacqueline Kennedy, at Arrival Ceremonies. pic.twitter.com/AUtqgb8dFa — Indira Gandhi (@indira_gandhi1) September 25, 2019

जैकलिन कैनेडी का यह दौरा एक सद्भावना यात्रा का हिस्सा थी। जैकलिन ने कई स्मारकों का भ्रमण किया, ऊंट की सवारी के साथ गंगा नदी में नौकायन भी किया। जैकलिन ने अपनी इस यात्रा को एक स्वप्न जैसा बताया था। उन्होंने ताजमहल पर फोटो भी खिचवाई थी।

पैट्रिसिया निक्सन ( Patricia Nixon )

#ArchivesDanceParty From the Bolshoi to Red Detachment of Women, #ballet as cultural #Diplomacy figures in the years of the Nixon administration. @nycballet principal dancers Patricia McBride & Edward J. Villella performed for India's PM Indira Gandhi on 11/4/1971 (7736-09) pic.twitter.com/uwCGY0VFtW — RichardNixonLibrary (@NixonLibrary) April 6, 2018

जैकलिन कैनेडी के सात साल बाद पैट्रिसिया निक्सन अपने पति रिचर्ड निक्सन के साथ 1969 में भारत आईं। हालांकि निक्सन की यात्रा अब तक किसी भी अमरीकी राष्ट्रपति की सबसे छोटी यात्रा रही। अमरीकी राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी केवल एक दिन के भारत दौरे पर आए थे।

रोजालिन कार्टर ( Rosalynn Carter )

इसके बाद देश में संभवता फर्स्ट लेडी का सबसे महत्वपूर्ण दौरा करने वाली थीं रोज़ालिन कार्टर। राष्ट्रपति जिमी कार्टर की पत्नी अपने भारत दौरे पर 1978 में पति के साथ यहां पहुंचीं और दो दिन बिताए। अपनी यात्रा के दूसरे दिन जिमी के साथ रोजालिन दिल्ली के दक्षिण में मौजूद हरियाणा के चुमा खेरगांव पहुंची। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमरीका से सद्भावना की कई छोटी वस्तुओं के साथ शहर को पहली और एकमात्र टेलीविजन का उपहार दिया।

OMG aren’t they just the cutest? Pres. Carter was pretty happy about receiving the final report from his Commission on Mental Health, 4/27/78. Rosalynn Carter was the active honorary chair. Learn more: https://t.co/CbkYNlEmIw #ArchivesHistoryCrush NAID 179117 pic.twitter.com/ewwjxC29tg — Jimmy Carter Library (@CarterLibrary) February 7, 2020

इस दौरान रोजालिन कार्टर को स्थानीय महिलाओं ने लाल घूंघट उढ़ाने के साथ ही हिंदू परंपरा के मुताबिक उनके माथे पर लाल बिंदी लगाई। हालाकि उन्होंने गांव में केवल एक घंटा ही बिताया था, लेकिन लोग अमरीकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने अपने गांव का नाम बदलकर कार्टरपुरी रख दिया जो आज भी बना हुआ है।

हिलेरी क्लिंटन ( Hillary Clinton )

अमरीका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन वर्ष 1995 में दक्षिण-पूर्वी एशिया के 12-दिवसीय दौरे पर निकली थीं। उनके साथ 15 वर्षीय बेटी चेल्सी भी थी। इस दौरान दोनों ने भारत में तीन दिन बिताए और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया व सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू हुईं। उन्होंने महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हिलेरी ने भी आगरा में ताजमहल के सामने अपनी बिटिया चेल्सी के साथ तस्वीर खिंचवाई।

Hillary and Chelsea visit the Taj Mahal in Agra on their first trip to India in 1995. @HillaryClinton @ChelseaClinton pic.twitter.com/DYJclcBhDf — Hillary In Pictures (@HillaryPix) March 12, 2018

क्लिंटन की यात्रा का उद्देश्य पूरी दुनिया में महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा और अवसर के साथ-साथ बेहतर स्वास्थ्य अधिकार को बढ़ावा देना था। इसके बाद हिलेरी क्लिंटन फिर से 1997 में कलकत्ता में मदर टेरेसा के अंतिम संस्कार के लिए भारत आईं।

लौरा बुश ( Laura Bush )

वर्ष 2006 में लौरा बुश अपने पति और अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ भारत दौरे पर आईं। हालांकि 60 घंटे का उनका यह दौरा निक्सन के बाद सबसे कम समय वाला रहा। फिर भी मिस एंड मिस्टर बुश के इस कार्यक्रम में एक स्कूल का दौरा, मदर टेरेसा के जीवन ज्योति स्कूल में दिव्यांग बच्चों से मुलाकात, महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट पर माल्यार्पण के साथ ही नोएडा फिल्म सिटी का दौरा शामिल रहा।

मिशेल ओबामा ( Michelle Obama )

Michelle Obama in India in a @BibhuMohapatra look from the Spring 2015 collection. pic.twitter.com/TsLkjucak5 — Tom & Lorenzo (@tomandlorenzo) January 27, 2015

वर्ष 2010 में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा की भारत यात्रा एक तरह से ऐतिहासिक सी रही। फर्स्ट लेडी ने अपने अनौचपचारिक और जमीन से जुड़े व्यवहार के जरिये पूरी दुनिया को अपनी दयालुता का बेहतरीन संदेश दिया। मुंबई के एक स्कूल में और एक लोक नृत्य कार्यक्रम के दौरान मिशेल ने जिस तरह डांस करते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उसने सभी को चौंका दिया।

इसके बाद 2015 में, मिशेल ओबामा दूसरे बार अमरीकी राष्ट्रपति के साथ भारत आईं। इस दौरान उन्होंने भारत के नए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गणतंत्र दिवस परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप हिस्सा लिया।