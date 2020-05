Coronavirus के खौफ से घरों में ही मनेगी EID 2020, जानिए घर पर रह कर कैसे करें इबादत

Highlights

-Eid Al Fitr, Eid Ul Fitr 2020, Eid Al Fitr Pray, eid al fitr greetings, eid al fitr wishes, eid al fitr in lockdown, Video Conferencing Iftaar, Celebrate Eid Amidst Corona, Muslims in Lockdown

-कोरोना महामारी के बीच पड़ी इस ईद (eid al fitr in lockdown) पर लोगों में उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है

-ईद-उल-फितर (Eid-ul-Fitr) का त्योहार शांतिपूर्ण मनाने के लिए पुलिस और प्रशासन ( Police in Lockdown) अधिकारियों ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन कर ईद मनाने की अपील की है