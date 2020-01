कैसे करें कोरोनावायरस से अपना बचाव, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताए उपाय

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोवेल कोरोनावायरस से बचाव के उपाय जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, आम नागरिकों को इस वायरस के प्रति जागरूक बनाने और इसके संक्रमण को फैलने से रोकने में ये उपाय (How to prevent coronavirus) मददगार साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "आप सभी को अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यह उपाय जानना आवश्यक है।"

मंत्रालय ने कोरोनावायरस के लक्षण बताते हुए कहा है कि बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई इसके आम लक्षण हैं।

मंत्रालय ने खुद को और दूसरों को इस बीमारी से बचाने के लिए विशेषज्ञों ने चीन से लौटे भारतीयों को विशेष तौर पर सतर्क रहने को कहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि आपने हाल में चीन की यात्रा की है (पिछले 14 दिनों के भीतर) या किसी गैर-पंजीकृत व्यक्ति से संपर्क किया है तो आपको यह सलाह दी जाती है कि अपनी वापसी के बाद 14 दिनों तक घर में अलग-थलग रहें, अलग कमरे में सोएं।

