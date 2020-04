Coronavirus: मानव संसाधन विकास मंत्री ​का एलान- गर्मियों की छुट्टियों में भी मिड डे मील मिलेगा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के संकट में शिक्षा क्षेत्र में तालमेल बैठाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मंगलवार को बातचीत हुई।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ( HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank ) ने एलान किया कि अब गर्मियों की छुट्टियों में भी मिड डे मील ( mid day meal ) उपलब्ध करवाया जाएगा।

साथ ही मिड डे मील योजना के तहत खाना पकाने की लागत के सालाना केंद्रीय आवंटन में भी 10.99 फीसदी बढ़ोतरी कर दी गई है।

वहीं समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों को पिछले साल की शेष राशि को व्यय करने की इजाजत दी गई है और प्रथम तिमाही के लिए 4450 करोड़ रुपए की एड होक ग्रांट को भी जारी किया जा रहा है।

वहीं केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्यों से अपील की है कि वे बोर्ड परीक्षाओं ( Board examinations ) की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करें और CBSE को अपने राज्यों में छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करे।

Delhi: Union HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank holds meeting via video conferencing with State Education Ministers to discussing issues of COVID19, mid-day meals and Samagra Shiksha program. pic.twitter.com/pzDgc13vse

मंगलवार को केंद्रीय मंत्री और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई।

निशंक ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में भी बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलता रहे, इसके लिए मध्यान भोजन के अंतर्गत राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

गर्मियों की छुट्टियों में भोजन देने के प्रस्ताव पर 1600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मिड डे मील के लिए अंतर्गत पहली तिमाही के लिए 2500 करोड़ रुपए की एडहोक राशि जारी की जा रही है।

Union HRD Minister Ramesh Pokhriyal appealed to all the States to start the process of evaluation of answer sheets of Board exams and facilitate Central Board of Secondary Education (CBSE) to evaluate answer sheets of the students in their respective States. #COVID19 pic.twitter.com/neGfv4JpTu