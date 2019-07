बच्चों की कब्रगाह बने मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल के पीछे मिले नरकंकाल

नई दिल्ली। बिहार में अभी चमकी बुखार ( chamki bukhar ) का कहर थमा ही नहीं था कि अचानक मुजफ्फरपुर ( Muzaffarpur ) के एसकेएमसीएच ( SKMCH ) अस्पताल में नरकंकाल मिलने ( human skeleton found ) से हड़कंप मच गया। जैसे ही श्री कृष्णा मेडकिल कॉलेज व अस्पताल ( SKMCH ) के पीछे मानव कंकाल के अवशेष की सूचना सामने आई हर तरफ अफरा-तफरी मच गई। दरअसल अस्पताल के पीछे एक जंगल है जहां एक बोरे के अंदर नरकंकाल के अवशेष मिले हैं।



नरकंकाल मिलने से फैली सनसनी

मासूमों की मौत के लिए बदनाम हो चुके शहर मुजफ्फरपुर ( Mujaffarpur ) से अब नरकंकाल के मिलने ( Human Skeleton Found ) से लोगों में दहशत का माहौल है। मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन ने मामले की जांचे के आदेश दिए हैं। SKMCH के अधीक्षक डॉ एसके शाही ने इस मामले की जांच के लिए एक टीम भी गठित की है।

पढ़ेंः चमकी बुखार का जारी है कहर, झूठी है लीची की खबर, आखिर बच्चों की मौत से सरकार क्यों बेखबर!

Bihar: An investigating team arrives at the site where human skeletal remains were found behind SKMCH, Muzaffarpur. Sona Prasad Singh, SHO Ahiyapur, Muzaffarpur says, "After investigation it has been revealed that unclaimed dead bodies are burnt here" pic.twitter.com/iRY5Xv724K