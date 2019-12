हैदराबाद एनकाउंटर: साइबराबाद पुलिस के खिलाफ एक और केस दर्ज, एनकाउंटर को बताया फेक

नई दिल्ली। हैदराबाद डॉक्टर गैंगरेप और मर्डर केस के चारों आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर तो कर दिया। लेकिन यह मामला लगातर तूल पकड़ता जा रहा है। साइबराबाद पुलिस के खिलाफ एक के बाद एक शिकायत दर्ज कराई जा रही है। पुलिस के खिलाफ एक और मामला दर्ज हो गया है।

सामाजिक संगठन नीनू सैथम ने साइबराबाद के कमिश्नर वीली सज्जनार और एनकाउंटर में शामिल अन्य पुलिसवालों के खिलाफ फेक मुठभेड़ का केस दर्ज करने की मांग की है। इससे पहले भी कई सामाजिक संगठनों ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए इस मामले को लेकर केस दर्ज कराया था।

आपको बता दें कि इस मामले पर खुद तेलंगाना हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने की बात कही थी। जिस पर आज तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन कोर्ट ने गुरुवार तक सुनावाई को टाल दिया है। साथ ही शुक्रवार तक शवों को सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है। वहीं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सर्वोच्च अदालत बुधवार को इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।

