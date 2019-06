नई दिल्ली। हैदराबाद के भाजपा विधायक राजा सिंह ( raja singh ) पर पुलिस लाठीचार्ज का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। हैदराबाद पुलिस ( Hyderabad police )ने विधायक के आरोपों का खंडन करते हुए उन पर कथित रूप से खुद को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। बता दें कि मामला गुरुवार आधी रात का है। इस दौरान लोगों के एक समूह ने अवैध रूप से स्वतंत्रता सेनानी रानी अवंतिबाई ( rani avantibai lodhi ) की प्रतिमा को उनकी एक 25 फीट की प्रतिमा से बदला, जिससे जुमेरात बाजार क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई।

Hyderabad: BJP MLA Raja Singh was injured in scuffle with police while trying to replace statue of Rani Avantibai statue at Jummerath Bazar Circle with a new one, in the early morning hours today. #Telangana pic.twitter.com/J3dukt1RGt

यह भी पढ़ें-West Bengal violence: भाटापारा में दो गुटों में झड़प, एक की मौत, तीन घायल

घटना से जुड़ा वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा वीडियो भी वायरल ( video viral )हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि राजा सिंह अपने हाथों में ग्रेनाइट पत्थर लिए हुए हैं। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) के ए.आर. श्रीनिवास ने बताया, 'वह अपने सिर पर खुद से पत्थर मारते दिख रहे हैं और हमें विश्वास है कि यही चोट लगने की वजह है। अगर लाठीचार्ज हुआ होता तो और लोग भी घायल होते।'

bjp mla raja singh claims he was beaten by the police and suffered a head injury during a scuffle in his constituency, regarding a statue. In line with cops' claims, this video clearly shows the MLA hurting himself with a huge stone. Who is lying? pic.twitter.com/nBBw20jGSc