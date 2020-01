हैदराबाद पुलिस ने कन्हैया कुमार को जनसभा की अनुमति नहीं दी

हैदराबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) को हैदराबाद में होने वाली अपनी एक जनसभा रद्द करनी पड़ी है। इस सभा को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार सोमवार को यहां संबोधित करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी।

यह जनसभा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के खिलाफ सोमवार को मेहदीपट्टनम स्थित क्रिस्टल गार्डन में आयोजित होनी थी।

भाकपा की हैदराबाद शहर इकाई को अंतिम समय में बैठक रद्द करनी पड़ी, क्योंकि पुलिस ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। पुलिस ने इस जनसभा के लिए मना करने के बारे में पार्टी के नेताओं को सूचित नहीं किया, बल्कि जहां सभा आयोजित होनी थी, वहां के प्रबंधन को सभा के लिए व्यवस्था नहीं करने का निर्देश दिया गया।

Hyderabad police detain Protestors again.



Hats off to women power.#HyderabadFlashProtest https://t.co/shPubKa2sj